Die Klausureinsicht für alle Klausuren aus dem Sommersemester 2016 findet am 24. November 2016 von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. Dies betrifft: Internationales PMG, HR Strategy and HCM, HR Leadership, HR Communication and Media Management, Multiperspktivisches Management sowie Personalmanagement: HR Basics.

Eine vorherige Anmeldung per Email ist nicht notwendig.

Die Einsicht findet bei uns im Sekretariat (Raum 211) statt.