Für Mac: Flash Player auf Safari

Es gibt manchmal Probleme („Error loading player:No playable sources found“), wenn man einen Lifestream vom Typ Flash auf dem Mac unter Safari anschauen will. Deshalb konnten einige gestern auch nicht Orga.tv sehen. Unsere Profi-Truppe hat deshalb folgende Schrittfolge zusammengestellt:

1. Rufen Sie die Livestream Seite auf Orga.tv auf (http://orga.uni-sb.de/orgatv/?page_id=1036).

2. Klicken Sie am oberen Rand Ihres Bildschirms in der linken Ecke auf ‚Safari‘.

3. Im drop down Menü klicken Sie auf Einstellungen.

4. Im Einstellungsfenster auf Sicherheit.

5. Im Bereich Sicherheit sollte der unterste Haken bei ‚Plug-Ins Erlauben‘ gesetzt sein.

6. Klicken Sie auf den nebenstehenden Button ‚Plug-In Einstellungen‘.

7. Versichern Sie sich dass der Haken bei Adobe Flash gesetzt ist.

8. Mit Klick auf Adobe Flash erscheint rechts eine Liste. Setzen Sie bei orgatv.uni-sb.de die Einstellung auf ‚An‘.

9. Schließen Sie das Einstellungsfenster und laden Sie die Livestream Seite erneut.

10. Mit klick auf den mittigen Playbutton beginnt der Stream.

So geht’s !