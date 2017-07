Flexibel sein – Christian Scholz sieht in dem Schlagwort eine echte Gefahr für das soziale Gefüge in Firmen. «Die Kluft zwischen dem, was von den Mitarbeitern an Flexibiltiät gefordert wird, und der ­effektiven Bereitschaft, flexibel zu sein, wird immer grösser», sagt der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes -> hier