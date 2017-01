Europa-Forschung 2016

Manchmal degeneriert „Europa-Forschung“ zu Einwerben von Mitteln aus Europa-Töpfen und zum Treffen von ausländischen Kollegen. Europa-Forschung kann mehr und sich tatsächlich mit

Europa als Forschungsgegenstand

beschäftigen. Auch wenn das aktuell nicht Mainstream ist, einige Beispiele aus unserer Arbeit aus dem Jahr 2016:

Podiumsdiskussion über die Entwicklung der Jugend in Europa (video)

Thema „Europaweite Ausschreibung“ (TV auf PlusMinus)

Workshop zur Generation Z in Europa mit wirklich spannenden Unterschieden, aber auch bemerkenswerten Ähnlichkeiten (und viel mehr to come)

Neu-Europäer: Zwischen Konvergenz und Divergenz

Veranstaltungen zum Thema „Fluchtraum Europa“ bei uns am Lehrstuhl

Don´t panic – der Brexit ist eine Chance für Europa (MeinungsMacher auf ManagerMagazin.de)

Quelques réflexions sur la génération Bataclan

Workshop zum Thema Divergenz-und-Konvergenz in Europa (und „more to come“)

Und: Diverse Abschlussarbeiten (Bachelor, Master, MBA) zu europäischen Themen. Aktivitäten als Teil von CEUS.