BTW2017 im STANDARD: Artikel zu Flexibilität und „Freiheitszonen“

In der Wochenendausgabe vom STANDARD (Wien, 27,./28. August, Seite K8)) gibt es einen längeren Beitrag von mir zur Arbeitszeitflexibilisierung. -> link

…. laut so ziemlich allen Berechnungen wird die FDP ab Oktober in der nächsten Regierung in Berlin vertreten sein. Dann dürfte sie über den Koalitionsvertrag das problematische Modell der „Flexibilisierung der Arbeit“ mit der noch problematischeren „Freiheitszone“ kombinieren und beides über ihr Ministerium für Digitalisierung beziehungsweise ihren Staatsminister für Digitalisierung durchsetzen.