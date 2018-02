Wieder einmal in dieser traditionsreichen Büchersendung: Morgen bei Kai Schmieding geht es eine Stunde lang um die „Mogelpackung Work-Life-Blending“ und um sinnvolle Alternativen.

Schicken Sie Ihre Fragen oder Anmerkungen oder Ergänzungen oder Meinungen per Mail, per WhatsApp oder per Facebook ins Studio von SR2. Während der Sendung können Sie auch telefonisch Ihre Fragen stellen. -> LINK zur Webseite der Sendung